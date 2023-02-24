Польша уже поставила Украине танки Leopard 2
Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Первые танки Leopard 2 из Польши находятся на территории Украины, сообщил в пятницу глава министерства обороны страны Мариуш Блащак на заседании польского Совета национальной безопасности.
"Первые польские танки Leopard уже прибыли на Украину", - приводит слова министра польское Radio ZET.
Эту информацию, подтвердил находящийся в Киеве глава польского правительства Матеуш Моравецкий.
"Польша передает Украине первые четыре танка Leopard 2 A4, вскоре поставим очередные", - приводит слова Моравецкого Польское радио.
Польша обещала передать Украине 14 танков Leopard 2.