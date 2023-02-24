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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

Польша уже поставила Украине танки Leopard 2

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Первые танки Leopard 2 из Польши находятся на территории Украины, сообщил в пятницу глава министерства обороны страны Мариуш Блащак на заседании польского Совета национальной безопасности.

"Первые польские танки Leopard уже прибыли на Украину", - приводит слова министра польское Radio ZET.

Эту информацию, подтвердил находящийся в Киеве глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

"Польша передает Украине первые четыре танка Leopard 2 A4, вскоре поставим очередные", - приводит слова Моравецкого Польское радио.

Польша обещала передать Украине 14 танков Leopard 2.

Польша Матеуш Моравецкий Мариуш Блащак Украина Leopard 2
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