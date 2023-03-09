Польша передала Украине еще десять танков Leopard 2

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил в четверг, что Варшава передала Украине еще десять танков Leopard 2, при этом танки от союзников также поступят в ближайшее время, сообщают западные СМИ.

"Польша передала батальон тяжелых танков, а наши союзники доставят их в ближайшее время", - приводят западные СМИ слова Блащака.

Всего Польша обещала 14 танков, четыре из них доставили в конце февраля. Кроме того, ожидается поступление восьми танков из Канады, восьми - из Норвегии и, по меньшей мере, шести из Испании.

Блащак также сообщил о намерении развернуть в Польше центр обслуживания этих танков. Он отметил, что проблема заключается в том, что запасных частей для этих танков мало, так как их производство для этой модели прекратилось 20 лет назад.

"Сложность представляют запасные части для этих танков. Их производство прекратилось 20 лет назад, но мы намерены восстановить это в сотрудничестве с Германией", - сказал он.

Власти Польши были инициаторами идеи отправки на Украину современных танков немецкого производства Leopard 2, в то время как изначально Германия была против этой идеи. Спустя некоторое время под давлением союзников немецкие власти все же одобрили передачу этих танков Украине.