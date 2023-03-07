Боррель назвал абсурдными приговоры белорусским оппозиционерам

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель распространил во вторник заявление, в котором осудил вынесенные в Минске накануне приговоры членам белорусской оппозиции.

В опубликованном в Брюсселе коммюнике говорится, что "ЕС осуждает эти абсурдные приговоры".

Глава европейской дипломатии заявил, что ЕС будет и впредь поддерживать всех, кто выступает за независимую и демократическую Белоруссию, и готов принять меры в ответ на "нарушение прав ее населения".

В Минске в понедельник вынесли приговоры по делу членов Координационного совета белорусской оппозиции. По нему проходила, в частности, Светлана Тихановская, которую приговорили к 15 годам заключения в колонии. Осуждены также один из лидеров белорусской оппозиции, экс-министр культуры Белоруссии Павел Латушко и члены Координационного совета оппозиции Мария Мороз (возглавляла предвыборный штаб Тихановской), Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский. Латушко суд назначил 18 лет колонии, Мороз - 12, Ковальковой - 12, Дылевскому - 12.

Фигуранты дела были признаны виновными в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем; создании и руководстве экстремистским формированием; публичных призывах к захвату власти и иных действиях, направленных на причинение вреда нацбезопасности; возбуждении социальной вражды и розни.