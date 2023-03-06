Экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановскую заочно приговорили к 15 годам колонии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская Фото: Omar Marques/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Минске в понедельник вынесли приговоры по делу членов Координационного совета белорусской оппозиции, в частности, экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую заочно приговорили к 15 годам колонии.

"Минский городской суд приговорил Светлану Тихановскую к 15 годам лишения свободы. Тихановская, по решению суда, должна отбывать наказание в колонии общего режима", - сообщает госагентство БелТА.

По делу проходили также один из лидеров белорусской оппозиции, экс-министр культуры Белоруссии Павел Латушко, а также члены Координационного совета оппозиции Мария Мороз (возглавляла предвыборный штаб Тихановской), Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский.

Латушко суд назначил 18 лет колонии, Мороз - 12, Ковальковой - 12, Дылевскому - 12.

Фигуранты признаны виновными в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем; создании и руководстве экстремистским формированием; публичных призывах к захвату власти и иных действиях, направленных на причинение вреда нацбезопасности; возбуждении социальной вражды и розни.

Участие Тихановской в выборах

Тихановская в 2020 году участвовала в президентских выборах в Белоруссии после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который был задержан и впоследствии осужден на 18 лет колонии (в этом году ему вынесли еще один приговор - 1,5 года лишения свободы за "злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения").

Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Победителем был объявлен Александр Лукашенко, занимающий пост президента Белоруссии с 1994 года. По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

Оппозиция сочла результаты прошедших 9 августа 2020 года выборов сфальсифицированными. В стране в течение около полугода продолжались массовые акции протеста. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Белоруссии.

Комитет госбезопасности Белоруссии включил Тихановскую, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко, а также еще 15 граждан Белоруссии в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.