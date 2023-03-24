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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Песков назвал вмешательством в дела Минска назначение нового спецпредставителя США

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Назначая спецпредставителя по взаимодействию с оппозицией Белоруссии, США продолжают вмешиваться во внутренние дела других государств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал соответствующее намерение Вашингтона.

"Безусловно, США продолжают прямое и косвенное вмешательство во внутренние и косвенные дела разных государств, включая Белоруссию, - сказал Песков. - Это не что иное, как вмешательство во внутренние дела. Это требует особого внимания, прежде всего, со стороны наших белорусских друзей. Не можем и мы оставаться к этому индифферентными и безучастными".

Он выразил уверенность, что "белорусское государство устойчивое, сильное и способно воспрепятствовать тем, кто хочет вмешиваться в их внутренние дела".

Белоруссия США Дмитрий Песков
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