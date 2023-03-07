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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:28

Полиция в Тбилиси применила водометы и слезоточивый газ против участников акции протеста

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Полиция в Тбилиси применяет водометы и слезоточивый газ против участников акции протеста перед зданием парламента.

В частности, как сообщает корреспондент "Интерфакса", водомет был применен возле одного из входов в здание парламента.

Также полицейские периодически продолжают применять слезоточивый газ.

Митинг оппозиции, выступившей против принятия закона об иностранных агентах, проходит уже несколько часов. На площади перед парламентом в эти часы находятся несколько тысяч оппозиционеров.

Между тем МВД Грузии заявило, что проходящая во вторник вечером перед зданием парламента акция протеста приняла насильственный характер, и полиция в случае неподчинения со стороны протестующих использует пропорциональную силу, включая спецсредства. "Акция протеста у здания парламента приняла насильственный характер, участники акции пытались заблокировать один из входов в парламент, имели место случаи насилия в отношении сотрудников министерства", - говорится в заявлении ведомства.

Как подчеркивает МВД, в случае, если собравшиеся не подчинятся законным требованиям полицейских и окажут сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, полиция применит предусмотренную законом пропорциональную силу, в том числе специальные средства.

Ранее во вторник парламентское большинство поддержало в первом чтении один из рассматриваемых законопроектов о регистрации иностранных агентов. Оппозиционные фракции голосовали против.

В первом чтении был принят законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который был разработан группой депутатов из фракции "Сила народа".

Другой законопроект о регистрации иностранных агентов является переводом на грузинский язык действующего американского закона, принятого в 1939 году с целью борьбы против фашизма.

Оба законопроекта по заявлению парламентского большинства будут направлены в Венецианскую комиссию Совета Европы для экспертизы, после этого законопроекты будут заслушаны и приняты во втором и третьем чтениях.

Тбилиси Грузия
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