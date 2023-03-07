Парламент Грузии принял в первом чтении закон об иноагентах

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Парламентское большинство в Грузии поддержало во вторник в первом чтении один из рассматриваемых законопроектов о регистрации иностранных агентов.

Оппозиционные фракции голосовали против.

В первом чтении был принят законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который был разработан группой депутатов из фракции "Сила народа".

Другой законопроект о регистрации иностранных агентов является переводом на грузинский язык действующего американского закона, принятого в 1939 году с целью борьбы против фашизма.

Оба законопроекта по заявлению парламентского большинства будут направлены в Венецианскую комиссию Совета Европы для экспертизы, после этого законопроекты будут заслушаны и приняты во втором и третьем чтениях.

Обсуждение законопроекта во вторник проходило на фоне конфронтации между представителями парламентского большинства, убежденного в необходимости принятия этого закона, и оппозиции, считающей, что Грузия меняет политический курс с евроинтеграции на сближение с Россией.

Перед зданием парламента сторонники оппозиции проводят акцию протеста против принятия закона об иностранных агентах.

Как передает корреспондент "Интерфакса", десятки оппозиционеров время от времени пытаются прорвать плотный кордон полицейского спецназа. Его сотрудники применили против толпы слезоточивый газ. Противостояние продолжается.

На площади перед парламентом в эти часы находятся несколько тысяч оппозиционеров.