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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:28

В "Грузинской мечте" заявили, что закон об иноагентах снизит радикализм в политике

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - На фоне проходящей у здания парламента акции оппозиции председатель правящей партии " Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе поблагодарил всех депутатов, поддержавших принятие в первом чтении законопроекта об иностранных агентах.

По его словам, принятие этого закона поспособствует снижению радикализма в грузинской политике.

В миреПарламент Грузии принял в первом чтении закон об иноагентахЧитать подробнее

"От принятия закона об иностранных агентах пострадает лишь радикальная оппозиция, которая скрывает финансовые потоки своих так называемых неправительственных организаций, осуществляющих антиправительственные действия", - сказал Кобахидзе на брифинге.

Он отметил, что законопроекты об иностранных агентах будут направлены в Венецианскую комиссию Совета Европы. "Примерно в июне мы получим заключение Венецианской комиссии и лишь после этого продолжим обсуждение законопроектов", - сказал Кобахидзе.

Он заявил, что обвинения оппозиции о якобы меняющемся политическом курсе Грузии являются "спекулятивными". "Курс Грузии на интеграцию в Европу остается неизменным", - сказал Кобахидзе.

Председатель правящей партии обратился к участникам проходящей у парламента акции протеста и призвал их к спокойствию.

"Там, безусловен, есть искренний протест, но есть и представители радикальной оппозиции, которые осуществляют провокации", - сказал Кобахидзе.

Акция у здания парламента продолжается. На площади находятся несколько тысяч человек, которым противостоят спецназ и полицейские. Несколько участников акции задержаны.

Ранее сообщалось, что тбилисская полиция применила водометы и слезоточивый газ против манифестантов.

Грузия
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