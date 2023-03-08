Группа сенаторов США представила новый законопроект, позволяющий запретить TikTok

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Двухпартийная группа из 12 американских сенаторов во вторник представила новый законопроект, который позволяет ограничивать или запрещать использование технологий из Китая и еще пяти стран, сообщает Politico.

Издание отмечает, что проект напрямую не направлен против TikTok, но приложение пекинской компании ByteDance в нем подразумевается.

В Белом доме уже высказались в поддержку документа: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал законодателей "действовать быстро, чтобы положить его на стол президента".

Ранее 1 марта комитет Палаты представителей США по иностранным делам одобрил другой законопроект, дающий властям право запретить TikTok, но документ не получил поддержки демократов. По данным Politico, новый отличается от предыдущего тем, что на первом этапе федеральные агентства должны оценить угрозу, которую представляют технологии Китая, России, Ирана, Северной Кореи, Кубы и Венесуэлы. Дальнейшие решения будут в ведении министерства торговли США.

В конце февраля стало известно, что администрация президента США предоставила всем федеральным агентствам 30 дней на то, чтобы удалить TikTok со всех правительственных устройств. Аналогичные решения приняли в Еврокомиссии и в Канаде.