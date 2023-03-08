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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Лидеры оппозиции призвали протестующих окружить парламент Грузии живым кольцом

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Ультиматум оппозиционных партий к грузинским властям, выдвинутый час назад на акции протеста у здания парламента, остался без ответа, поэтому лидеры оппозиции призвали участников акции окружить парламент символическим живым кольцом.

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Часть протестующих откликнулась на призыв лидеров оппозиции, но подавляющее большинство остались на площади.

"Все ворота здания парламента закрыты, за ними находятся сотни полицейских и спецназовцев. Некоторые оппозиционеры предпринимают провокационные действия и пытаются расшатать запертые трехметровые створчатые железные ворота, но другие оппозиционеры оттесняют своих радикально настроенных товарищей", - передает корреспондент "Интерфакса".

Ранее лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Гиоргий Вашадзе выдвинул ультиматум властям отозвать из парламента закон об иностранных агентах и освободить всех задержанных накануне участников акции протеста.

Между тем основная масса митинга, состоящая из студентов, остается на площади и продолжает выступления.

Накануне несколько тысяч человек собрались у здания парламента, протестуя против принятия парламентским большинством в первом чтении законопроекта об иностранных агентах. Полиция после многократных предупреждений предприняла действия по разгону акции. Были задержаны более 60 оппозиционеров.

Грузия Тбилиси
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