Лидеры оппозиции призвали протестующих окружить парламент Грузии живым кольцом

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Ультиматум оппозиционных партий к грузинским властям, выдвинутый час назад на акции протеста у здания парламента, остался без ответа, поэтому лидеры оппозиции призвали участников акции окружить парламент символическим живым кольцом.

Часть протестующих откликнулась на призыв лидеров оппозиции, но подавляющее большинство остались на площади.

"Все ворота здания парламента закрыты, за ними находятся сотни полицейских и спецназовцев. Некоторые оппозиционеры предпринимают провокационные действия и пытаются расшатать запертые трехметровые створчатые железные ворота, но другие оппозиционеры оттесняют своих радикально настроенных товарищей", - передает корреспондент "Интерфакса".

Ранее лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Гиоргий Вашадзе выдвинул ультиматум властям отозвать из парламента закон об иностранных агентах и освободить всех задержанных накануне участников акции протеста.

Между тем основная масса митинга, состоящая из студентов, остается на площади и продолжает выступления.

Накануне несколько тысяч человек собрались у здания парламента, протестуя против принятия парламентским большинством в первом чтении законопроекта об иностранных агентах. Полиция после многократных предупреждений предприняла действия по разгону акции. Были задержаны более 60 оппозиционеров.