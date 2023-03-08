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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Спецназ у здания парламента Грузии приготовился к разгону сторонников оппозиции

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Ситуация у здания парламента Грузии накалилась после того, как группа радикально настроенных молодых людей попыталась взломать железные ворота здания парламента, за которыми находятся сотни полицейских и спецназовцев.

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Полицейские после действий оппозиционеров начали применять водомет, что отогнало нападавших от ворот, а спецназовцы вышли за периметр здания, но пока не предпринимают активных действий.

Ранее в среду лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Гиоргий Вашадзе выдвинул ультиматум властям отозвать из парламента закон об иностранных агентах и освободить всех задержанных накануне участников акции протеста. После невыполнения ультиматума властями оппозиционеры решили окружить здание живым кольцом, назвав его символическим.

Между тем основная масса митинга, состоящая из студентов, остается на площади и продолжает выступления у микрофона.

Накануне несколько тысяч человек собрались у здания парламента, протестуя против принятия парламентским большинством в первом чтении законопроекта об иностранных агентах. Полиция после многократных предупреждений предприняла действия по разгону акции. Были задержаны более 60 оппозиционеров.

Грузия Тбилиси
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