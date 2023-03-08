Полиция Тбилиси задержала за сутки 76 участников акции протеста

Фото: David Mdzinarishvili/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД Грузии за последние сутки задержали 76 участников акции оппозиции, протестующих против принятия закона об иностранных агентах, сообщило министерство.

"МВД вновь призывает всех участников акции не выходить за рамки разрешенной законом свободы собраний и выражения мнений, соблюдать нормы общественного порядка и подчиняться законным требованиям полиции", - говорится в заявлении МВД, распространенном в среду.

В частности, в среду задержаны десять человек, которые пытались пронести на митинг перед зданием парламента на проспекте Руставели в Тбилиси различные запрещенные предметы, включая электрошокер и пиротехнику. Как говорится в заявлении, их обвиняют в неподчинении законным требованиям полиции.

МВД сообщает также о задержании в среду еще одного человека по обвинению в нападении на полицейского 7 марта во время акции протеста перед зданием парламента. "Идентифицированы еще несколько лиц, для задержания которых проводятся соответствующие мероприятия", - говорится в заявлении.

Между тем лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Гиоргий Вашадзе, выступая вечером в среду на акции протеста у здания парламента с участием нескольких тысяч человек, выдвинул ультиматум властям. Он призвал их в течение ближайшего часа отозвать из парламента законопроект об иностранных агентах и освободить всех задержанных накануне участников разогнанной полицией акции.

"Если наши требования не будут выполнены, мы объявим о начале других протестных действий", - заявил Вашадзе.

Пока акция проходит без инцидентов под надзором небольшого числа полицейских.

Во вторник после принятия парламентом в первом чтении закона об иностранных агентах лидеры оппозиции призвали своих сторонников на акцию. В ходе нее произошли столкновения с сотрудниками полиции, после этого они применили силу. МВД сообщало, что в результате пострадали до 50 сотрудников полиции, а также мирные граждане.

В среду акция оппозиции продолжилась.