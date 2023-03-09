Директор нацразведки США считает, что Китай не хочет войны из-за Тайваня

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Власти КНР не хотят возникновения вооруженного конфликта вокруг Тайваня, заявила в четверг директор национальной разведки США Эврил Хейнс.

"Наша оценка ситуации: Китай не хочет вступать в войну", - приводит Bloomberg ее слова со слушаний в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США.

Она отметила, что вооруженный конфликт вокруг Тайваня имел бы "колоссальные экономические последствия", особенно за счет урона отрасли полупроводников, производимых на острове и нужных для создания микросхем.

"Микросхемы, поступающие с Тайваня, фактически есть в каждой категории электронных устройств по всему миру", - пояснила Хейнс.

В свою очередь шеф ЦРУ Уильям Бернс заявил на слушаниях, что он не стал бы недооценивать амбиции руководства КНР в отношении Тайваня.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

На открывшейся ранее сессии ВСНП премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявлял, что в 2023 году Китай продолжит решительно бороться против "независимости Тайваня". "Мы продолжим решительную борьбу против так называемой "независимости Тайваня" будем содействовать воссоединению Родины, способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива и продвигать процесс мирного воссоединения Родины", - сказал он.

Позднее глава МИД Китая Цинь Ган заявил журналистам, что для поддержания спокойствия в регионе США "должны (...) вернуться к первоначальному значению принципа "одного Китая", соблюдать свои политические обязательства перед Китаем и четко выступить против "независимости Тайваня".