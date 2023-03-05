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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Власти Китая намерены вести решительную борьбу против "независимости Тайваня"

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В 2023 году Китай продолжит решительно бороться против "независимости Тайваня", заявил в докладе на открывшейся в воскресенье сессии ВСНП премьер госсовета КНР Ли Кэцян.

"Мы продолжим решительную борьбу против так называемой "независимости Тайваня" будем содействовать воссоединению Родины, способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива и продвигать процесс мирного воссоединения Родины", - сказал он.

Ли Кэцян отметил, что центральное правительство будет по-прежнему прилагать усилия к обеспечению успешного развития и процветания Гонконга и Макао.

Вместе с тем, по его словам, Пекин продолжит придерживаться мирного пути развития и проведения независимой внешней политики.

"Мы будем неуклонно придерживаться независимой и самостоятельной мирной внешней политики, неизменно идти по пути мирного развития, непоколебимо развивать отношения дружбы и сотрудничество со всеми странами мира на основе пяти принципов мирного сосуществования", - заявил премьер китайского госсовета.

Ли Кэцян заверил, что КНР продолжит политику открытости для внешнего мира, будет совместно с другими странами мира вносить вклад в обеспечение глобальной безопасности.

"Китай готов вместе с мировым сообществом осуществлять инициативу по глобальному развитию и инициативу по глобальной безопасности, распространять общие ценности человечества, совместными со всеми странами мира усилиями способствовать построению Сообщества единой судьбы человечества, защищать мир во всем мире и сохранять стабильность в регионе", - подчеркиваете в его докладе.

Китай Тайвань Ли Кэцян
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