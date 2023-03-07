Глава МИД КНР предупредил о готовности принять меры для защиты суверенитета в тайваньском вопросе

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Китай оставляет за собой право использовать все меры, чтобы не допустить отделения Тайваня, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине сессии ВСНП.

"Мы будем продолжать проявлять максимальную искренность и делать все возможное для достижения мирного воссоединения Родины. В то же время, возможность принять все необходимые меры, зарезервированы китайским "Законом о противодействии деятельности по расколу страны", - сказал он.

Цинь Ган добавил: "Никто не должен недооценивать решительность, твердую волю и сильную способность китайского правительства и китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность".

Он напомнил, что тайваньский вопрос является ядром основных интересов Китая, политической основой китайско-американских отношений, его решение - исключительно внутреннее дело КНР и США не имеют право в него вмешиваться.

Министр отметил, что США говорят об уважении суверенитета и территориальной целостности по украинскому вопросу, но не уважают суверенитет и территориальную целостность Китая по тайваньскому вопросу. Вашингтон требует, чтобы Пекин не предоставлял оружие Москве, но сам долгое время продает оружие Тайбэю.

"Если Соединенные Штаты действительно хотят, чтобы в Тайваньском проливе было спокойно, они должны (...) вернуться к первоначальному значению принципа "одного Китая", соблюдать свои политические обязательства перед КНР и четко выступить против "независимости Тайваня", подчеркнул Цинь Ган.