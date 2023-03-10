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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Виновник стрельбы в Гамбурге, вероятно, погиб

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Злоумышленник, открывший огонь по посетителям центра организации "Свидетели Иеговы" (признана экстремистской и запрещена в РФ) в немецком Гамбурге может быть среди погибших, сообщает CNN со ссылкой на представителя городского полицейского управления.

"У нас нет никаких указаний на то, что преступник находится в бегах", - сказал собеседник телеканала.

По его словам, у следователей есть "указания на то, что преступник, возможно, находился в здании и может быть даже среди погибших".

Полицейский представитель добавил, что стрельба рассматривается как единичный инцидент.

Ранее сообщалось, что из-за стрельбы в немецком Гамбурге погибли по меньшей мере шесть человек, еще семеро ранены.

По предварительным данным, инцидент произошел в центре организации "Свидетели Иеговы" на улице Дельбоге.

Германия Гамбург
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