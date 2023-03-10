Виновник стрельбы в Гамбурге, вероятно, погиб
Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Злоумышленник, открывший огонь по посетителям центра организации "Свидетели Иеговы" (признана экстремистской и запрещена в РФ) в немецком Гамбурге может быть среди погибших, сообщает CNN со ссылкой на представителя городского полицейского управления.
"У нас нет никаких указаний на то, что преступник находится в бегах", - сказал собеседник телеканала.
По его словам, у следователей есть "указания на то, что преступник, возможно, находился в здании и может быть даже среди погибших".
Полицейский представитель добавил, что стрельба рассматривается как единичный инцидент.
Ранее сообщалось, что из-за стрельбы в немецком Гамбурге погибли по меньшей мере шесть человек, еще семеро ранены.
По предварительным данным, инцидент произошел в центре организации "Свидетели Иеговы" на улице Дельбоге.