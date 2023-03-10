Минимум шесть человек погибли во время стрельбы в Гамбурге

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Из-за стрельбы в немецком Гамбурге погибли по меньшей мере шесть человек и еще семеро ранены, сообщают в ночь на пятницу западные СМИ.

Со своей стороны, городская полиция предупредила в твиттере, что в квартале Альстердорф, где произошла стрельба, "в настоящее время проводится крупная полицейская операция".

По предварительным данным, инцидент произошел в центре организации "Свидетели Иеговы" (признана экстремистской и запрещена в РФ) на улице Дельбоге.