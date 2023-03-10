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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Россия вынесет на голосование в СБ ООН резолюцию по "Северным потокам" в конце марта

Скоро будет опубликована переписка с Германией, Данией и Швецией относительно их расследований инцидента

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Голосование по резолюции о международном расследовании подрыва газопроводов "Северный поток" может состоятся в Совете Безопасности ООН в конце марта, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Работа экспертов идет не очень хорошо. Но мы терпеливы. Мы провели три раунда консультаций. Но в какой-то момент, вероятно, к концу марта мы вынесем текст на голосование в СБ ООН", - сказал Полянский в интервью YouTube-каналу The Dive.

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Он отметил, что не удивится, если западные страны заявят, что информация излишня и ненадежна.

"Мы знаем, как они применяют двойные стандарты, когда ситуация складывается не в их пользу", - подчеркнул заместитель российского постпреда.

Полянский добавил, что Россия также намерена опубликовать переписку с властями Дании, Швеции и Германии относительно ведущихся этими странами расследований подрыва газопроводов.

"Мы не участвуем в этих расследованиях. Не потому что мы не хотим, а потому что они держат нас на дистанции, они отказывают в любом доступе к информации, они отказывают в любом участии, хотя по факту мы заинтересованная сторона, и мы должны участвовать в этих расследованиях", - отметил он.

"Они пишут нам письма, заявляя: "Мы делаем то, что мы делаем. А вы занимайтесь своим делом". Чтобы быть прозрачными, мы скоро опубликуем эту переписку и распространим ее среди членов СБ ООН", - добавил заместитель постпреда РФ.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм. В России возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции также пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией.

СБ ООН Северный поток
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