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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Кремль усомнился в причастности проукраинской группировки к подрыву "Северных потоков"

Кремль усомнился в причастности проукраинской группировки к подрыву "Северных потоков"
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - В Кремле сомневаются в достоверности версий СМИ о причастности некоей проукраинской группировки к подрыву "Северных потоков", так как эта задача под силу лишь небольшому количеству спецслужб.

"Что касается какого-то проукраинского "доктора Зло", который все это организовал, то с трудом в это верится", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Слишком уж была сложная задача, которая была, наверное, по плечу хорошо обученной государственной специальной службе, коих не так много в нашем мире".

Комментируя последние публикации мировых СМИ на эту тему, Песков обратил внимание на их "синхронный выход".

"Вы видите, что англосаксы, о которых мы говорили с самого начала, суетятся. У них явно много неловкостей из-за этого теракта в отношениях с немцами, это очевидно", - сказал он.

Информацию о том, что в последних публикациях акцент смещается с обвинения России в другую сторону, он прокомментировал словами: "Хоть какие-то зачатки разума остаются.

"Главное, сейчас не позволить отвлекать на эти гипотезы с неким проукраинским "доктором Зло", - отреагировал представитель Кремля и добавил, что Россия по-прежнему требует проведения "быстрого, прозрачного расследования" и ее допуска к этому расследованию.

"Мы считаем, что спускать это на тормозах нельзя. Отвлекать внимание на, как у нас говорят, негодный объект, на какие-то второстепенные версии и гипотезы тоже нельзя допускать, - добавил Песков. - Здесь нужно установить тех, кто это исполнял, заказывал, потому что это слишком опасный прецедент по совершению теракта против международной критически важной энергетической инфраструктуры".

"Мы с самого начала сказали, что, наверное, только в воспаленный мозг может прийти идея, что Россия как один из главных акционеров этого проекта может сама себе рубить ногу. Это абсурдная гипотеза, которая, наверное, была автоматом вброшена на обсуждение", - напомнил он и отметил, что сейчас Россию в любой ситуации автоматически обвиняют в первую очередь.

"Конечно, этот вброс не выдерживает никакой критики, абсолютно безосновательный, бездоказательный и абсурдный по своей сути", - сказал он.

Подрывы двух ниток газопровода "Северный поток 1" и одной нитки "Северного потока 2" произошли в сентябре 2022 года в Балтийском море. Инциденты расследуют отдельно в Германии, Швеции, Дании и России. Спецслужбы Швеции трактуют случившееся как диверсию, российский Следственный комитет - как теракт.

8 февраля 2023 года пулитцеровский лауреат Сеймур Херш сообщил в своем блоге, что расследовал инцидент и узнал от источника, что три ветки "Северных потоков" атаковали американские военные с помощью норвежцев. Песков отметил глубину анализа Херша и призвал расследовать инциденты с учетом информации этого журналиста.

7 марта The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что власти США полагают, что диверсию провела некая поддерживающая Украину группировка. При этом в Вашингтоне, подчеркивается в материале, признали, что "мало что знают об исполнителях диверсии" и не имеют данных о том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский или кто-то из его ближайшего окружения были в курсе готовившейся диверсии. Причастность России к подрывам газопроводов в США подтвердить не могут, говорили источники газеты.

В Германии следствие считает, что следы ведут в сторону Украины, но заказчика диверсии следствие не выявило, писала тогда же Die Zeit.

Северный поток Дмитрий Песков Украина США Сеймур Херш
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