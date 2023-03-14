Путин назвал подрыв "Северных потоков" терактом, совершенным на государственном уровне

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Подрыв "Северных потоков" является терактом, совершенным на государственном уровне, уверен президент РФ Владимир Путин.

"То, что это теракт - это уже ни для кого не секрет, это, по-моему, все уже признали", - сказал он в интервью на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

"Причем теракт, совершенно очевидно, совершенный на государственном уровне, потому что никакие любители подобной акции совершить не могут", - продолжил Путин.

Версию о подрыве "Северных потоков" не связанными с государством украинскими активистами президент РФ назвал "полной чушью".

"Взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями", - пояснил Путин.

Президент РФ заявил, что США теоретически могут быть заинтересованы в произошедшем.

"Надо всегда искать тех, кто заинтересован. А кто заинтересован? Теоретически, Штаты, конечно, заинтересованы, чтобы прекратить подачу российских энергоносителей на европейский рынок", - сказал он.

По его словам, США заинтересованы "поставлять объемы своего, в том числе сжиженного природного газа, даже если он намного, на 25-30% дороже, чем российский".

Россия предложила сформировать международную группу экспертов для изучения района подрыва "Северного потока" и обнаружения, возможно, дополнительных взрывных устройств, но ответ получила неопределенный, заявил Путин.

"Вот мы обнаружили это (возможное дополнительное взрывное устройство), не мы, а газпромовское судно обнаружило, обратились к властям датским с просьбой, мы делали это по-тихому, без шума без всякого, просто с просьбой совместно провести работу либо сформировать международную группу экспертов, специалистов, которые могли бы опуститься вниз, вместе, транспарентно, для всех понятно обследовать это место и, если там действительно есть какое-то взрывное устройство, попытаться его обезвредить", - сказал Путин.

И добавил: "Ну ответ, как я уже сказал, был неопределенным, если просто сказать, никакого ответа, сказали, что "надо ждать".

Путин рассказал, что взрыв был сильный, трубу вырвало и отбросило на некоторое расстояние. "Это вопрос непростой, в мировой практике нет даже примеров ремонта подобных систем после таких происшествий, но теоретически, технологически, конечно, все возможно", - сказал президент РФ, заметив, что на это потребуются время, средства и новые технологии.

Он выразил мнение, что у "Северных потоков" есть будущее, если европейские страны выскажут заинтересованность в их восстановлении.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции также пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией.