Экипаж Crew Dragon с космонавтом Кикиной извлекли из спускаемого аппарата

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Четверо членов экипажа многоразового американского пилотируемого корабля Crew Dragon-5 компании SpaceX, в том числе космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина, после приводнения в Мексиканском заливе в воскресенье по московскому времени извлечены из его спускаемого аппарата, сообщило NASA.

Спускаемая капсула корабля после схождения с орбиты и раскрытия всех парашютов приводнилась в субботу в 21:02 по времени Восточного побережья США (в воскресенье, в 05:02 мск) в Мексиканском заливе к западу от города Тампа (штат Флорида).

В районе приводнения находилось поисково-спасательное судно Shannon компании SpaceX, которое подняло капсулу из воды на свой борт с помощью гидравлического подъемного устройства. Примерно через час из Crew Dragon был извлечен экипаж. На судне его члены прошли предварительный медицинский осмотр, а затем были отравлены вертолетом на берег во Флориду, откуда они на самолете вылетят в Хьюстон, где находится Центр управления полетами NASA.

Помимо Кикиной на Землю с МКС в составе экипажа Crew Dragon-5 вернулись астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката. Они прибыли на станцию в рамках пятой регулярной миссии корабля Crew Dragon 7 октября 2022 года и провели на ней в общей сложности более пяти месяцев.

Анна Кикина стала первым российским космонавтом, который в рамках соглашения о перекрестных полетах между NASA и "Роскосмосом", подписанного в прошлом году, отправился на МКС в составе международного экипажа на космическом корабле Crew Dragon американской компании SpaceX.

Экипаж привез с собой результаты проведенных на МКС научных исследований весом более 200 кг.

В настоящее время на МКС продолжают работать российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, астронавты NASA Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади.