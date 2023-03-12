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Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" приводнится в Мексиканском заливе

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon-5 компании SpaceX, отстыковавшийся накануне от Международной космической станции (МКС), после автономного полета продолжительностью около 19 часов в воскресенье по московскому времени приводнится в Мексиканском заливе, сообщает NASA.

Планируется, что спускаемая капсула корабля, в экипаж которого входит космонавт "Роскосмоса", вслед за схождением с орбиты и раскрытием всех парашютов приводнится в субботу в 21:02 по времени Восточного побережья США (в воскресенье, в 05:02 мск) в Мексиканском заливе к западу от города Тампа (штат Флорида).

В районе приводнения находится поисково-спасательное судно Shannon компании SpaceX, которое поднимет капсулу из воды на свой борт с помощью гидравлического подъемного устройства, после чего из Crew Dragon будет извлечен его экипаж.

В состав экипажа Crew Dragon-5, возвращающегося на Землю, входят астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката. Они прибыли на станцию в рамках пятой регулярной миссии корабля Crew Dragon 7 октября 2022 года и провели на ней в общей сложности более пяти месяцев.

Анна Кикина стала первым российским космонавтом, который в рамках соглашения о перекрестных полетах между NASA и "Роскосмосом", подписанного в прошлом году, отправился на МКС в составе международного экипажа на космическом корабле Crew Dragon американской компании SpaceX.

Экипаж везет с собой результаты проведенных на МКС научных исследований весом более 200 кг.

После отбытия корабля на станции продолжают работать российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, астронавты NASA Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади.

Crew Dragon NASA МКС Анна Кикина Роскосмос
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