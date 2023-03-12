Резолюцию, принятую на акции протеста в Кишиневе, передали в правительство Молдавии

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Участники акции протеста в Кишиневе передали принятую резолюцию в правительство Молдавии, сообщила в воскресенье журналистам депутат от оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер.

По ее словам, теперь протестующие будут ждать ответа кабинета министров Дорина Речана.

Авторы резолюции потребовали, чтобы правительство выплатило всем в полном объеме деньги, которые граждане страны заплатили за коммунальные услуги в зимний период.

"Мы требуем, чтобы власти выполнили это в течение 24 часов. Если нам не сообщат о принятом решении до 13:00 в понедельник, мы оставляем за собой право действовать в соответствии с нашими конституционными правами", - сказала Таубер.

Участники манифестации пытались пройти к зданию правительства, чтобы оставить там принятую резолюцию. Однако полиция вновь перекрыла доступ через Площадь Великого национального собрания к зданию правительства. В результате переговоров полиция пропустила в здание правительства трех депутатов от партии "Шор". После этого участники манифестации разошлись.

Таубер сообщила, что по подсчетам организаторов, в воскресной манифестации приняло участие около 30 тысяч манифестантов. В то же время, по данным полиции, в акции протеста приняло участие 3-5 тысяч человек.

В ходе манифестации в воскресенье произошли столкновения между полицией и протестующими. Более 50 человек были задержаны.