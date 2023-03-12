Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:16

Резолюцию, принятую на акции протеста в Кишиневе, передали в правительство Молдавии

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Участники акции протеста в Кишиневе передали принятую резолюцию в правительство Молдавии, сообщила в воскресенье журналистам депутат от оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер.

По ее словам, теперь протестующие будут ждать ответа кабинета министров Дорина Речана.

В миреНа митинге в Кишиневе потребовали отставки президента МолдавииЧитать подробнее

Авторы резолюции потребовали, чтобы правительство выплатило всем в полном объеме деньги, которые граждане страны заплатили за коммунальные услуги в зимний период.

"Мы требуем, чтобы власти выполнили это в течение 24 часов. Если нам не сообщат о принятом решении до 13:00 в понедельник, мы оставляем за собой право действовать в соответствии с нашими конституционными правами", - сказала Таубер.

Участники манифестации пытались пройти к зданию правительства, чтобы оставить там принятую резолюцию. Однако полиция вновь перекрыла доступ через Площадь Великого национального собрания к зданию правительства. В результате переговоров полиция пропустила в здание правительства трех депутатов от партии "Шор". После этого участники манифестации разошлись.

Таубер сообщила, что по подсчетам организаторов, в воскресной манифестации приняло участие около 30 тысяч манифестантов. В то же время, по данным полиции, в акции протеста приняло участие 3-5 тысяч человек.

В ходе манифестации в воскресенье произошли столкновения между полицией и протестующими. Более 50 человек были задержаны.

Молдавия Кишинев Шор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Тысячи жителей Афин вышли на акцию протеста из-за железнодорожной катастрофы

Тысячи жителей Афин вышли на акцию протеста из-за железнодорожной катастрофы

На митинге в Кишиневе потребовали отставки президента Молдавии

В центре Кишинева начались стычки между полицией и протестующими

В центре Кишинева начались стычки между полицией и протестующими

Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 марта

Около 500 тысяч человек приняли участие в акциях протеста против правительства в Израиле

Около 500 тысяч человек приняли участие в акциях протеста против правительства в Израиле

Что произошло за день: суббота, 11 марта

Во Франции началась седьмая акция протеста против проекта пенсионной реформы

Во Франции началась седьмая акция протеста против проекта пенсионной реформы

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" отстыковался от МКС

Что случилось этой ночью: суббота, 11 марта

Британия призвала спонсоров Олимпиады не допустить участия россиян

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });