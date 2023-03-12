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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:02

В центре Кишинева начались стычки между полицией и протестующими

В центре Кишинева начались стычки между полицией и протестующими
Массовая акция протеста в центре Кишинева
Фото: Вениамин Демидецкий/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В центре Кишиневе в воскресенье произошли стычки между полицией и протестующими, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.

В частности, небольшие стычки произошли после того, как полицейские выстроили кордон, не пустив манифестантов на центральную площадь города.

Протестующие изначально перекрыли движение по центральному проспекту имени Штефана чел Маре и двигались в сторону площади Великого Национального собрания. На подходе к площади полицейские перекрыли им путь, не пустив на площадь.

Тогда колонна попыталась вернуться к зданиям администрации президента и парламента. Однако, полиция припарковала несколько автобусов, не позволив пройти манифестантам. Протестующие оказались в окружении полиции. Им предложили пройти в сквер перед Национальным театром Оперы и балета, чтобы провести там митинг. В этом же севере движение "За народ" уже проводило акцию 19 февраля.

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В ходе столкновений полицейские задерживали некоторых манифестантов. Ранее полиция сообщила о 54 задержанных, которые намеревались принять участие в акции протеста. Согласно сообщению, задержанные вели себя подозрительно и при них обнаружили запрещенные предметы, в том числе ножи.

Движение через центр Кишинева заблокировано, по прилегающим улицам движение затруднено.

В воскресенье движение "За народ", которое организовано недавно партией "Шор", проводит массовую акцию протеста. В ней принимают участие несколько тысяч человек. При этом, полиция перекрыла несколько национальных автотрасс, не пустив в Кишинев десятки автобусов с протестующими. Полиция мотивирует свои действия проверкой технического состояния автобусов.

Это уже третья подобная акция за последние две недели. Ее участники требуют, что правительство погасило всем гражданам расходы на коммунальные услуги за зимние месяцы.

Молдавия Кишинев
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