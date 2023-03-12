Азербайджан обвинил Армению в уклонении от подписания мирного договора

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Речи о создании какого-либо международного механизма для обсуждения прав и безопасности, проживающих в Карабахе армян быть не может - утверждает заведующим отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев. Он также добавил, что "Армения целенаправленно уклоняется от подписания мирного договора с Азербайджаном, срывая мирный процесс и пытаясь выиграть время".

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что переговоры по мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном и контакты с гражданами армянской национальности, проживающими в Карабахском регионе Азербайджана, - это два совершенно отдельных вопроса", - сказал Гаджиев в интервью азербайджанскому информагентству Report.

По его словам, в 2022 году Азербайджан представил Армении пять основных принципов мирного соглашения, суть которых заключается во взаимном признании территориальной целостности и суверенитета.

"На встречах в Праге и Сочи в октябре 2022 года Азербайджан и Армения заявили, что взаимно признают территориальную целостность и суверенитет друг друга на основе Алматинской декларации 1991 года. Алматинской декларацией новые независимые государства признали административные границы в рамках бывших союзных республик времен СССР. Таким образом, Пражским и Сочинским документами Армения признала суверенитет Азербайджана над Карабахом", - отметил он.

Гаджиев подчеркнул, что в Баку надеялись на подписание мирного договора с Ереваном к концу 2022 года, что также обсуждалось на встрече в Вашингтоне в сентябре, "однако из-за неконструктивной позиции Армении мы не смогли достичь поставленной цели".

Помощник президента добавил, что с самого начала Армения пыталась включить карабахский вопрос в мирное соглашение, но такой подход неприемлем для Азербайджана.

"Карабахский конфликт разрешен, Карабах является территорией Азербайджана. Для Азербайджана карабахский вопрос сошел с международной повестки. (...) Вопрос прав и безопасности, проживающих в Карабахе армян, будет решаться в соответствии с Конституцией и законами Азербайджана. Никаких особых привилегий для них не предусмотрено. (...) Именно такое обеспечение прав и безопасности, проживающих в Карабахе армян обсуждалось как на переговорах в Брюсселе, так и на встрече в Вашингтоне в сентябре прошлого года", - сказал он.

Гаджиев подчеркнул, что "речи о создании какого-либо международного механизма для обсуждения прав и безопасности, проживающих в Карабахе армян быть не может, мы никогда не соглашались на это".

Он также обвинил Армению в грубом нарушении положений трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года. "С территории Азербайджана все еще не полностью выведены остатки армянской армии. По имеющейся у нас информации, в Карабахском регионе остается около 10 тыс. человек личного состава", - сказал Гаджиев.

По его словам, семь сел Газахского района и одно село Нахчывана все еще остаются под армянской оккупацией. "Лачинская дорога использовалась в военных целях, включая транспортировку боеприпасов, мин и ротацию личного состава. Вопреки заявлению от 10 ноября, Армения не выполняет свои обязательства и по Зангезурскому коридору. До сих пор ни одна машина не проехала из западных районов Азербайджана в Нахчыван", - отметил он.

Гаджиев добавил, что, несмотря на признание Арменией территориальной целостности и суверенитета Азербайджана на встречах в Праге и Сочи в 2022 году, Никол Пашинян и другие армянские официальные лица продолжают выступать с угрозами в адрес Баку, делать заявления, ставящие под вопрос суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

"Армения целенаправленно уклоняется от подписания мирного договора с Азербайджаном, срывая мирный процесс и пытаясь выиграть время", - сказал он.

Помощник азербайджанского президента также назвал неприемлемыми заявления официальных лиц Армении о "создании демилитаризованной зоны вокруг Карабаха" и "отправки миссии ООН по установлению фактов в Карабах, на Лачинскую дорогу".

Он добавил, что Армения пытается говорить с Азербайджаном на языке ультиматумов. "Она (Армения - ИФ) должна понять, что ее будущее зависит от нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией. Поэтому Армении следует отказаться от территориальных претензий, вмешательства во внутренние дела Азербайджана под прикрытием различных нарративов, и принять мирную повестку президента Алиева", - сказал Гаджиев.