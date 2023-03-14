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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:30

Париж потребовал транспарентного расследования инцидента 5 марта в Нагорном Карабахе

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила в Национальной ассамблее о необходимости проведения транспарентного расследования после боестолкновения в Нагорном Карабахе 5 марта, когда погибли пять человек.

Она добавила, что МИД уже потребовал, чтобы такое расследование было проведено, а его результаты обнародованы.

Она отметила, что "Франция является страной, которая больше всех заинтересована в защите армян".

6 марта Минобороны России сообщило, что при перестрелке днем ранее между сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха и азербайджанскими военными погибли пять человек, боестолкновение прекратили российские миротворцы.

"В 10:00 5 марта 2023 г. в районе населенного пункта Дюкянлар военнослужащими вооруженных сил Азербайджанской Республики был обстрелян автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха. В результате боестолкновения погибло трое и ранен один находившийся в автомобиле сотрудник. С азербайджанской стороны потери составили: двое погибших, один ранен", - сообщалось в бюллетене Минобороны.

В МВД Нагорного Карабаха случившееся назвали диверсией.

Хроника 27 сентября 2020 года – 14 марта 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах Франция МИД Катрин Колонна Азербайджан Дюкянлар
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