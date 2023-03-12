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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:16

Президент Швейцарии считает недопустимым использование швейцарского оружия в конфликтах

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Президент Швейцарии Ален Берсе в воскресенье заявил, что выступает против применения швейцарского оружия в вооруженных конфликтах.

"Позиция правительства ясна. Она также совпадает с моей личной позицией. Швейцарское оружие не должны использовать в боевых действиях", - приводят западные СМИ слова Берсе.

Говоря о ситуации вокруг Украины, он уточнил, что такая позиция "не означает равнодушного" отношения и напомнил о швейцарских санкциях против РФ. При этом глава государства заявил необходимости переговоров с участием России для скорейшего урегулирования конфликта.

СМИ отмечают, что, хотя Швейцария вслед за ЕС вводила антироссийские санкции, она блокирует и реэкспорт швейцарского оружия из других стран на Украину. Так, власти страны отклонили соответствующие запросы из Германии, Испании и Дании в соответствии с законом о военных материалах, который запрещает любой реэкспорт, если страна, которая получает вооружение, находится в международном вооруженном конфликте.

Однако в парламент Швейцарии поступило несколько инициатив, предлагающих облегчить нормы, регулирующие реэскпорт оружия.

Швейцария Украина
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