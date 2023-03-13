Что случилось этой ночью: понедельник, 13 марта

Результаты "Оскара", израильский обстрел Сирии, пуск ракеты с Байконура

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Все везде и сразу" стал лучшим фильмом по версии "Оскара". Награду за лучший документальный фильм получил "Навальный" канадского режиссера Дэниела Роэра.

- Израильские истребители нанесли ракетный удар по Сирии. Три человека погибли.

- Президент Швейцарии считает недопустимым использование швейцарского оружия в конфликтах. Хотя Швейцария вводила антироссийские санкции, она блокировала и реэкспорт швейцарского оружия из других стран на Украину.

- 56 российских детей вывезли из Сирии. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

- Ракета "Протон-М" со спутником-ретранслятором "Луч-5Х" стартовала с Байконура. Пуск был произведен в 02:13 по московскому времени.