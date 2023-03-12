56 российских детей вывезли из Сирии

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Россию из Сирии в воскресенье возвращены 56 российских детей в возрасте от 3 до 17 лет, сообщила пресс-служба уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

"При содействии Марии Львовой-Беловой на родину вернулись 56 российских детей - это самая большая группа за историю гуманитарной миссии", - говорится в сообщении.

49 из вывезенных детей находились в лагерях беженцев в Заевфратье, 7 - в приюте Дамаска.

Перелет был совершен самолетом ВКС России. В полете детей осмотрели врачи, сопровождавшие их вместе с психологами и сотрудниками аппарата детского уполномоченного. Здоровье детей не вызывает опасений, но по прилете они отправятся в один из ведущих медицинских центров, а затем будут устроены на несколько недель в социально-реабилитационный центр, что стало возможным благодаря поддержке правительства Москвы, отметили в пресс-службе омбудсмена.

"Специалисты центра проведут диагностику психологического состояния детей, начальную реабилитацию и помогут родственникам наладить контакт с детьми", - говорится в сообщении.

С 10 по 12 марта Мария Львова-Белова находилась в Сирии с рабочим визитом, добавили в пресс-службе.

"В Дамаске Мария Львова-Белова передала сирийской стороне 450 кг гуманитарного груза для пострадавших от недавнего землетрясения семей с детьми - детское питание, подгузники, одеяла, средства дезинфекции. Также переданы подарки - детские рюкзаки со школьно-письменными принадлежностями и игрушки - в детский приют", - отмечается в сообщении.

Работа по репатриации российских детей из зон вооруженных конфликтов началась в 2018 году. По данным пресс-службы, с декабря 2018 года в Россию из стран Ближнего Востока таким образом были возвращены 423 ребенка, не считая прибывших в воскресенье. Из них 292 были вывезены из Сирии, 122 из Ирака, восемь из Пакистана и один из Турции, все они были переданы под опеку в семьи родственников.

Как сообщалось, за 2022 год аппарат уполномоченного четырьмя рейсами вывез из Сирии 69 российских детей. При этом в работе омбудсмена находятся еще более тысячи заявлений от родственников, чьи дети и внуки оказались на территории Ближневосточного региона, отметили в пресс-службе.

В конце 2021 года детский омбудсмен Львова-Белова провела переговоры о продолжении репатриации российских детей из Сирии с президентом республики Башаром Асадом и представителем курдской стороны Абдулькаримом Омаром. 23 декабря 2021 года она сообщила, что на тот момент с 2018 года из Сирии было возвращено 228 российских детей, еще для 140 были подготовлены документы.

В феврале 2022 года аппарат детского омбудсмена сообщил, что на тот момент с декабря 2018 года из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию было возвращено 364 ребенка, также были подготовлены документы для 128 детей. При этом еще около 1,5 тыс. дел оставалось в базе детей, разыскиваемых российскими гражданами в ближневосточном регионе.