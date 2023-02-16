Омбудсмен Львова-Белова сообщила о возвращении из Сирии 69 детей за год

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Аппарат уполномоченного при президенте по правам ребенка в 2022 году вывез из Сирии 69 российских детей, сообщила на встрече с Владимиром Путиным детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

"По результатам ваших поручений тоже всё выполнили, остановлюсь только на Сирии, вывезли 69 детей, сама лично ездила к курдам", - сказала она

В конце 2021 года Львова-Белова провела переговоры о продолжении вывоза российских детей из Сирии с президентом республики Башаром Асадом и представителем курдской стороны Абдулькаримом Омаром. 23 декабря она сообщила, что с 2018 года на тот момент из Сирии было возвращено 228 российских детей, еще для 140 детей были подготовлены документы.

В феврале 2022 года аппарат детского омбудсмена сообщил, что на тот момент с декабря 2018 года из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке было возвращено 364 российских ребенка, были также подготовлены документы еще для 128 детей. При этом еще около 1,5 тысячи дел оставалось в базе детей, разыскиваемых российскими гражданами в ближневосточном регионе.