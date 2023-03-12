Израильские истребители нанесли ракетный удар по Сирии

Три человека погибли

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Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Два истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли ракетный удар по сирийским населенным пунктам Масьяф и Сафсафа, который привел к гибели трех человек, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

"12 марта с 07:14 до 07:23 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из северной части Ливана нанесли ракетный удар, вследствие которого в населенных пунктах Масьяф и Сафсафа повреждены здания научно-исследовательских центров. По данным сирийской стороны, погибло три человека", - сказал Гуринов.

Он добавил, что в развернутом российскими военнослужащими в Алеппо многопрофильном мобильном госпитале Минздрава РФ была оказана помощь 169 сирийцам, пострадавшим от землетрясения в Турции, всего были приняты 220 человек.