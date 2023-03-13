Британия в оборонной стратегии назвала основной задачей преодоление угроз со стороны КНР и РФ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Противодействие угрозам со стороны Китая и России является основной задачей властей Великобритании в сфере обороны, говорится в обновленной британской оборонной стратегии от 2023 года (IR23).

"IR23 приняли для того, чтобы реагировать на возникающие геополитические угрозы: от действий России в отношении Украины до экономического давления Китая и усиления конкуренции между странами", - отмечается в пресс-релизе, опубликованном на сайте британского правительства.

Согласно пресс-релизу, "в первую очередь нужно справиться с основным риском для европейской безопасности", который, по мнению британских властей, "представляет Россия".

Этот же план предусматривает выделение в ближайшие два года "дополнительно 5 млрд фунтов для пополнения и увеличения запасов жизненно важных боеприпасов, модернизации британского ядерного предприятия и финансирования следующего этапа программы подводных лодок в рамках AUKUS".

Отмечается, что при этом премьер Великобритании Риши Сунак также "ставит цель увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП в долгосрочной перспективе". Также Лондон намерен обсуждать с союзниками на планируемом летом саммите НАТО в Литве распределение финансового бремени, связанного с обороной.