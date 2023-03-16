Премьер Австралии связал необходимость стране АПЛ с ростом военных расходов Китая

Энтони Албаниз ответил на критику этого плана со стороны бывших премьеров Китинга и Тернбулла

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз, комментируя потребность страны в атомных подлодках, отметил, что Китай больше прочих стран инвестирует в военный потенциал, пишет The Sydney Morning Herald.

Недавно США, Великобритания и Австралия обнародовали рассчитанный на десятилетия план поставки Канберре атомных подводных лодок в рамках партнерства AUKUS. Это соглашение уже раскритиковали бывшие премьер-министры Австралии Пол Китинг (занимал должность в 1991 - 1996 годах) и Малкольм Тернбулл (в 2015 - 2018 годах).

"После Второй мировой войны Китай быстрее и в более значительных масштабах, чем когда-либо другая страна, продемонстрировал рост военных расходов. Это просто факт", - сказал Албаниз.

"Китай изменил свои положение и установки в мировых делах с 1990-х годов, когда Китинг был активен - в качестве лидера, в парламенте страны", - продолжил премьер и добавил, что "фундаментальным образом" не согласен со взглядом Китинга на мир в реалиях 2023 года.

Албаниз отметил, что, АПЛ менее заметны, чем другие типы подлодок и обычные корабли, они быстрее, способы совершать более долгие плавания, и Канберра нуждается в этом типе вооружений.

Накануне Китинг заявил, что из-за сделки по АПЛ международные интересы Австралии оказались в подчиненным положении к политике ее союзников, а безопасность страны теперь зависит "от прихотей и причуд администрации США". Он подчеркнул, что Китай не представляет реальной военной угрозы для Австралии.

В свою очередь Тернбулл заявлял, что отказ Австралии в 2021 году от приобретения французских подлодок был "безрассуден", а проект в рамках AUKUS займет дольше времени и обойдется государству дороже.

Трехсторонний план союзников по AUKUS подразумевает, что США начиная с 2032 года продадут Австралии от трех до пяти подводных лодок класса Virginia. Кроме того, Австралия и Британия построят АПЛ SSN Aukus, которая будет модифицированной версией подводной лодки SSN(R) следующего поколения. Как ожидается, первые лодки поступят на вооружение не раньше чем через два десятилетия.

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял, что поставки Канберре АПЛ идут вразрез с положениями Договора о нераспространении ядерного оружия.