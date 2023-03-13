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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:16

Великобритания в ближайшие два года дополнительно инвестирует в оборону $6 млрд

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ответ на растущую мировую нестабильность анонсировал увеличение военного бюджета страны в ближайшие два года на 5 млрд фунтов стерлингов ($6 млрд).

"Согласно новому отчету 2023 (Integrated Review Refresh (IR23), в течение следующих двух лет министерству обороны будет предоставлено дополнительно 5 млрд фунтов для пополнения и увеличения запасов жизненно важных боеприпасов, модернизации британского ядерного предприятия и финансирования следующего этапа программы подводных лодок AUKUS", - говорится в пресс-релизе, распространенном канцелярией премьера.

Этому предшествовало четырехлетнее увеличение расходов на оборону на 24 млрд фунтов ($28,5 млрд) в 2020 году, что является самым большим увеличением со времен холодной войны, отмечается в сообщении.

Уточняется, что Сунак также "ставит цель увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП в долгосрочной перспективе", и Лондон намерен обсуждать с союзниками "будущие позиции и распределение бремени" летом на саммите НАТО в Литве.

"Мы пересмотрим расходы на оборону после 2025 года в свете этих амбиций", - говорится в релизе.

Великобритания Риши Сунак
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