Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Первый полный коннектом мозга насекомого, мышата от двух самцов без донорской яйцеклетки, а также комнатная сверхпроводимость при умеренно экстремальных давлениях

Фото: DeAgostini/Getty Images

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Ученые из Великобритании и США картировали мозг личинки дрозофилы – все нейронные связи, до единого синапса. Это первый полный коннектом насекомого. Наиболее сложно устроенными оказались нейронные сети, связанные с обучением. Личинка дрозофилы удостоилась исследования, поскольку обладает достаточно сложным мозгом из нескольких тысяч нейронов и богатым репертуаром адаптивного поведения. При этом личинка гомологична по мозговым структурам взрослой особи и другим видам насекомых. До сих пор полные коннектомы были получены лишь для трех организмов, мозг которых состоит из нескольких сотен нейронов: круглого червя, личинки оболочника и многощетинкового червя.

- В Японии родились мыши от двух родителей-самцов. Это уже не первый такой результат, но в прошлый раз им все-таки понадобилась донорская яйцеклетка – в нее пересаживали ядра из отцовских клеток. Теперь же биологи научились превращать мужские клетки в женские напрямую. Всего родилось 7 детенышей, все они выглядели здоровыми. Со временем, как отмечается, мышата от двух самцов стали обычными взрослыми мышами. Хотя ученые создали детенышей, которые не несут никакого генетического материала от самок, полностью без самок не обошлось – зародышам нужны суррогатные матери. Тем не менее удалось обойтись без их яйцеклеток.

- На месте будущей марсельской школы раскопали средневековый некрополь. В трех могилах археологи обнаружили парные захоронения – по-видимому, это останки матерей и их детей. Причем в одном случае ребенок держал своего родителя за руку.

- Американские врачи описали трех детей с похожими глазами, носом и губами, причем они были из двух неродственных семей. У детей в раннем детстве отмечалась задержка нервно-психического развития. А еще у всех троих ученые нашли мутацию в гене фермента, который участвует в утилизации органелл клетки. Еще ученым предстоит понять патогенез синдрома. Кроме того, остается неясным, как формируется специфический фенотип лица при такой мутации.

- Физик Ретт Аллен проанализировал видеозапись однодюймового удара, который Брюс Ли нанес Джо Льюису на Чемпионате мира по каратэ в 1964 году. Ученый смог вычислить переданный во время удара импульс и силу. По расчетам физика, около трети импульса удара вызвано коротким движением тела Брюса Ли, а не только кулака.

- Американские физики получили сверхпроводимость при комнатной температуре. Они нашли материал, который работает сверхпроводником при температуре 21 градус Цельсия. А давление, необходимое для этого, уменьшилось всего до десяти килобар. Комнатная сверхпроводимость может существенно упростить и удешевить некоторые технологии, например, магнитно-резонансную томографию или поезда на магнитной подушке.

- Кавказ и Ближний Восток не первый год претендуют на право называться центром доместикации винограда. Решить этот спор решили генетики, изучившие больше 3500 геномов растений из разных уголков планеты. Исследователи пришли к выводу, что существовало два независимых центра одомашнивания. Причем ученые считают, что виноград начали выращивать примерно одновременно со злаками. Однако полученные результаты еще предстоит проверить, привлекая археологические образцы для анализа древней ДНК.

- Новостей про птичий грипп приходит все больше. Вот девочка умерла от него в Камбодже, а вот в Испании из-за него уничтожили 50 тысяч норок. В этом материале сайт N+1 ответил на все тревожащие вопросы об этом вирусе.