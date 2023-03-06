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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Первая ЭЭГ мозга живых бодрствующих осьминогов, найденный внутри пирамиды Хеопса скрытый коридор и что нового узнали археологи о восстании египтян против власти Птолемеев

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: David Degner/Getty Images

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- "Джеймсу Уэббу" удалось найти дважды линзированного компаньона линзированной очень далекой галактики-кольца, который необычно богат металлами для своего времени. Галактика-компаньон существовала спустя всего 1,46 млрд лет после Большого взрыва. Ее химическая эволюция, судя по всему, была нетипичной и началась очень рано, при этом галактика должна была эффективно формировать звезды. Кроме того, это может означать, что галактика-хозяин находится в массивном гало темной материи с еще не обнаруженными галактиками.

- Раньше врачи считали, что нарушения питания встречаются у шести процентов подростков. Но оказалось, что расстройствами пищевого поведения страдает почти каждый четвертый. Девочки почти в два раза чаще оказывались подвержены нарушениям питания по сравнению с мальчиками. Это выяснилось в результате метаанализа и систематического обзора исследований. С 1999 по 2022 год были проведены 32 исследования с общей выборкой более 63 тысяч подростков из 16 стран.

- Физики вновь обнаружили внутри пирамиды Хеопса пустоту. Это девятиметровый коридор, высота и ширина которого составляет около двух метров. Он располагается примерно в 20 метрах над уровнем поверхности земли. От внешней поверхности стены его отделяет расстояние в 79–89 см. Это примерно соответствует толщине известнякового блока арки, который можно наблюдать снаружи пирамиды. Похоже, коридор начинается прямо за ним.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Исследователи имплантировали электроды в мозг трем осьминогам, а регистраторы закрепили под мантией. Это позволило им 12 часов записывать электрическую активность. Осьминоги считаются одними из самых интеллектуальных беспозвоночных. Получить записи электроэнцефалограммы мозга живых бодрствующих осьминогов удалось впервые – своими щупальцами они отрывают с себя все датчики, закрепленные на любой части тела.

- Ученые проанализировали данные о 52 миллионах родов из 18 стран и обнаружили, что за первые два месяца локдауна в 2020 году преждевременных родов стало на четыре процента меньше.

- Правителей из династии Птолемеев египтяне не любили. И в конце III века до нашей эры устроили восстание на 20 лет. Но письменные источники по нему скудны и необъективны, а вещественных почти не было – до недавних пор. В этом материале – подробнее об открытии ученых.

- Иногда детали помогают поставить диагноз – даже если, казалось бы, не относятся к делу. Так, у оманского пациента специалисты заподозрили крайне редкое генетическое заболевание, обратив внимание на кожу, которая свисала крупными складками.

- Что общего у фундаментальной физики и видеоигр? Серия Half-Life. В Black Mesa этот синтез достиг апогея, проявив себя в виде маркерных досок с серьезным научным содержанием. В этой статье рассказывается, что именно там написано.

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