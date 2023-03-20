Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Прогулка кинезина по микротрубочкам клетки, подробности излечения "нью-йоркской пациентки" от ВИЧ и новый лидер метаболических заболеваний

Фото: Tino Plunert/picture alliance via Getty Images

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Первая в мире женщина вылечилась от ВИЧ с помощью переливания пуповинной крови, клетки которой несли защищающую от заражения мутацию. Хотя ученые заявляли об этом еще год назад, теперь вышла полноценная научная статья. Мутация CCR5-Δ32 защищает CD4-лимфоциты от проникновения в них вируса. В отличие от трех предыдущих случаев излечения от ВИЧ, где реципиенты получали стволовые клетки крови от донора, "нью-йоркская пациентка" не страдала от реакции "трансплантат против хозяина". Женщина не принимает антиретровирусные препараты более 18 месяцев. По мнению ученых, такой метод лечения ВИЧ-инфекции можно сделать более доступным, если увеличить объем скрининга пуповинной крови в банках крови для выявления образцов с мутациями CCR5-Δ32.

- Биофизики выяснили, как кинезин шагает по микротрубочкам клетки, в какой момент получает энергию и как перепрыгивает с одной микротрубочки на другую. И все это благодаря новому флуоресцентному микроскопу MINFLUX. По мнению ученых, разработанный ими метод – самый точный для трекинга движения белков и других больших молекул. Кинезины – это белки, которые умеют перемещаться по микротрубочкам цитоскелета клетки. Причем их движение очень напоминает шаги человека. Главная функция этих белков – это клеточный транспорт. Они умеют связываться с другими молекулами и переносить их в разные части клетки.

- Физики увидели аналог рождения электрон-позитронных пар из вакуума под действием электрического поля большой напряженности, исследуя проводимость графенового транзистора. Ученые обнаружили такое рождение по поведению проводимости образца в зависимости от приложенного к транзистору напряжения.

- Недавно сообщалось о мышатах, которых японские ученые зачали с помощью клеток от двух самцов. На минувшей неделе это исследование вышло в журнале Nature – теперь можно узнать детали и посмотреть на мышат.

- У метаболических заболеваний – новый лидер. Это неалкогольная жировая болезнь печени. За последние 20 лет от нее пострадали более миллиарда человек во всем мире. Ученые отметили рост распространенности метаболических заболеваний во всех странах, независимо от уровня дохода населения. Но есть и хорошие новости – смертность от гипертонической болезни снизилась.

- Теория функционала плотности всем хороша, но бессильна для описания возбуждений электронных систем. Физики показали, что решение нужно искать посередине между двумя пределами электронной плотности, для которых точный ответ может быть известен.

- Аборигенных черных вдов в США вытесняют завезенные в XX веке из Африки коричневые вдовы. Выяснилось, что инвазивные коричневые вдовы Latrodectus geometricus целенаправленно преследуют и убивают черных вдов, и делают это чаще, чем с пауками других видов. В одном эксперименте голод заставил пауков убивать и поедать других пауков. При этом коричневые вдовы предпочитали ловить и убивали черных вдов, а не своих братьев и сестер. В других экспериментах коричневые вдовы убивали черных вдов чаще, чем особей других родственных видов, хотя и не было недостатка ресурсов. Коричневая вдова попала из Южной Африки во Флориду в 1935 году и быстро расселилась на север до Канзаса и на запад до Калифорнии. По всей видимости, пауки залезали в машины со стройматериалами, продуктами или растениями и так путешествовали по стране.

- Что лучше: лечь пораньше или спать подольше? Чешские ученые изучили ответы 4523 респондентов, собранные за три года, и выяснили, что для качества жизни гораздо важнее, насколько хорошо и крепко спал человек, чем то, соблюдал ли он режим дня. При этом качество сна оказалось связано с разными аспектами качества жизни: самочувствием, счастьем, удовлетворенностью жизнью и благополучием, но не со стрессом на работе.