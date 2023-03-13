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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Австралия приобретет у США до пяти атомных подлодок в рамках AUKUS

Австралия приобретет у США до пяти атомных подлодок в рамках AUKUS
Атомная подлодка класса "Вирджиния" ВМС США
Фото: Paul Hennessy/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Австралия купит у США до пяти атомных подводных лодок (АПЛ) класса Virginia в рамках партнерства AUKUS (США, Австралия, Британия), заявил в понедельник журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"В начале 2030-х годов предусмотрена поставка трех субмарин класса Virginia из США в Австралию с возможностью увеличения до пяти единиц в случае необходимости", - сказал он.

В сентябре 2021 года президент США Джо Байден, и занимавшие тогда посты премьер-министров Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Первой крупной инициативой AUKUS должно стать строительство АПЛ для Австралии.

Это вызвало резко негативную реакцию Парижа, которую поддержал и Брюссель, поскольку из-за этого Канберра отказалась от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на сумму, по различным данным, от $60 млрд до $90 млрд. Позднее во Франции заявили, что вновь установили доверительные отношения с США и Австралией.

Австралия США
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