ООН приняла к сведению готовность РФ продлить "зерновую сделку" на 60 дней

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В ООН приняли к сведению заявление России о готовности продлить черноморскую зерновую инициативу на 60 дней, говорится в заявлении Всемирной организации.

"ООН принимает к сведению сделанное сегодня Российской Федерацией заявление о продлении черноморской зерновой инициативы на 60 дней", - говорится в распространенном заявлении по итогам переговоров в Женеве главы Конференции по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекки Гринспен, заместителя генсекретаря ООН по гумвопросам Мартина Гриффитса и российской делегацией, возглавляемой замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым.

По данным ООН, "зерновая сделка" позволила экспортировать 24 млн тонн зерна и совершить более 1600 безопасных рейсов судов через Черное море, при этом 55% процентов экспорта продовольствия было направлено в развивающиеся страны.

"Эти соглашения оказали положительное влияние на глобальную продовольственную безопасность - миллионы тонн зерна попали на мировые рынки", - отмечается в заявлении.

Ранее в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия не имеет возражений против продления "зерновой сделки", но только на 60 дней, дальнейшая позиция будет определяться в зависимости от реального прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта.

"Российская сторона, отмечая "пакетный" характер предложенных Генсекретарем ООН Антониу Гутерришем Стамбульских договоренностей, не возражает против очередного продления "черноморской инициативы" после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней", - говорится в комментарии Вершинина, распространенном по итогам консультаций российской межведомственной делегации с представителями ООН в Женеве.