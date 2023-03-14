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Палата представителей США запросила банковские документы деловых партнеров сына Байдена

Палата представителей США запросила банковские документы деловых партнеров сына Байдена
Фото: Celal Gunes/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Председатель комитета палаты представителей по надзору и реформам, республиканец Джеймс Комер направил повестку Bank of America с требованием предоставить банковские документы, касающиеся трех деловых партнеров сына президента США Джо Байдена - Хантера, сообщил телеканал CNN.

Это стало известно из письма высокопоставленного демократа комитета Джейми Раскина, в котором он выразил обеспокоенность расследованием.

Согласно ему, повестка обязала Bank of America предоставить "все финансовые отчеты" за 14-летний период - с 20 января 2009 года по настоящее время - в отношении трех частных лиц.

Как сообщил Раскин, повестка конкретно была направлена против гражданина США Джона Робинсона Уокера и других соратников сына президента, которые создали "совместное предприятие" с руководителями ныне обанкротившегося китайского энергетического конгломерата CEFC China Energy.

Раскин заявил, что Комер "получил тысячи страниц личной финансовой информации мистера Уокера, включая выписки с его совместного текущего счета и его жены за десять лет".

По его мнению, эти документы "выходят далеко за рамки любой деловой сделки с Хантером Байденом или CEFC".

В свою очередь, представитель юридической команды Хантера Байдена заявил CNN, что "представитель Комер продолжает выдвигать надуманные и уже опровергнутые теории заговора о семье Байден".

Он сказал, что Комер "выполняет указания бывшего президента Трампа".

Тем временем представитель комитета подтвердил The Hill, что комитет "получил финансовые отчеты, связанные с торговлей влиянием семьи Байден".

Собеседник добавил, что "эти документы укрепляют наше понимание нескольких проблемных областей и открыли новые возможности для расследования бизнес-схем семьи Байден".

В январе, вскоре после обнаружения в аналитическом центре имени Байдена документов, относящихся к периоду его вице-президентства, комитет палаты представителей США по надзору огласил намерение расследовать подозрительную деловую активность семьи Байден и ее приближенных. Первоначально Комер потребовал от министра финансов Джанет Йеллен предоставить информацию о выявленных банками США подозрительных деловых операциях семьи американского президента Джо Байдена и приближенных к ней лиц.

Речь идет о подозрительных деловых сделках членов семьи Байдена, включая его сына Хантера Байдена.

США палата представителей Хантер Байден Джо Байден
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