Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:05

Республиканцы запланировали расследовать деловые отношения Байдена и его семьи

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Члены Республиканской партии, получившей большинство в палате представителей США на промежуточных выборах в Конгресс, намерены сосредоточиться на расследовании деловых операций президента США Джо Байдена и его семьи.

"В 118-м Конгрессе этот комитет оценит статус отношений Джо Байдена с иностранными партнерами его семьи", - заявил член палаты представителей Джеймс Комер, который возглавит комитет нижней палаты Конгресса по надзору.

"Я хочу внести ясность: это расследование в отношении Джо Байдена, и именно на этом комитет сосредоточит свое внимание в следующем Конгрессе", - отметил он.

Как заявил Комер, его команда поговорила с несколькими осведомителями, которые утверждают, что они были вовлечены в схемы, связанные с семьей Байдена, просмотрели ноутбук сына президента Хантера Байдена и получили ранее неизвестные сведения.

Законодатель обратил внимание на более чем 100 отчетов о подозрительной банковской деятельности, которые, предположительно, связаны с семьей Байдена.

Он заявил, что министерство финансов проигнорировало его неоднократные просьбы передать их, когда республиканцы были в меньшинстве.

Однако теперь, когда новый Конгресс будет приведен к присяге в январе, республиканцы получат право вызывать на слушания, что позволит заставить частных лиц и правительственные структуры передавать информацию.

Комер добавил: "Мы хотели бы поговорить с людьми из семьи Байденов, в частности с Хантером и Джо Байденом".

Тем временем Белый дом заявил, что расследования политически мотивированы и являются пустой тратой времени.

Экс-президент США, республиканец Дональд Трамп неоднократно призывал выяснить, каким образом младший Байден получил высокую должность члена правления в украинской частной газовой компании Burisma. Хантер Байден был членом правления компании с 2014 по 2019 годы. В 2016 году его отец Джо Байден потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности Burisma. В результате Шокин был уволен, а расследование дела приостановлено. Трамп обвиняет Байдена-старшего в использовании своего служебного положения для помощи бизнесу сына.

США Джо Байден Хантер Байден
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

КНДР осуществила очередной ракетный пуск

Пентагон не смог отчитаться за 60% своих активов в ходе аудиторской проверки

Пентагон не смог отчитаться за 60% своих активов в ходе аудиторской проверки

МАГАТЭ приняло резолюцию, призывающую Россию вывести военнослужащих с Запорожской АЭС

Нэнси Пелоси отказалась от поста лидера демократов в Палате представителей

Нэнси Пелоси отказалась от поста лидера демократов в Палате представителей

Brent подешевела до $90,8 за баррель на снижении геополитической напряженности

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Источник сообщил, что приговоренных по делу MH17 россиян Нидерландам не выдадут

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Суд Гааги заочно приговорил троих к пожизненному заключению по делу о крушении MH17

Суд Гааги заочно приговорил троих к пожизненному заключению по делу о крушении MH17

Clearstream будет взимать 10% комиссии по рублевым остаткам на клиентских счетах

Сотрудники 113 кофеен Starbucks в США устроят забастовку

Сотрудники 113 кофеен Starbucks в США устроят забастовку

Нетаньяху и Эрдоган впервые за девять лет поговорили по телефону

Нетаньяху и Эрдоган впервые за девять лет поговорили по телефону
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });