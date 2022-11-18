Республиканцы запланировали расследовать деловые отношения Байдена и его семьи

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Члены Республиканской партии, получившей большинство в палате представителей США на промежуточных выборах в Конгресс, намерены сосредоточиться на расследовании деловых операций президента США Джо Байдена и его семьи.

"В 118-м Конгрессе этот комитет оценит статус отношений Джо Байдена с иностранными партнерами его семьи", - заявил член палаты представителей Джеймс Комер, который возглавит комитет нижней палаты Конгресса по надзору.

"Я хочу внести ясность: это расследование в отношении Джо Байдена, и именно на этом комитет сосредоточит свое внимание в следующем Конгрессе", - отметил он.

Как заявил Комер, его команда поговорила с несколькими осведомителями, которые утверждают, что они были вовлечены в схемы, связанные с семьей Байдена, просмотрели ноутбук сына президента Хантера Байдена и получили ранее неизвестные сведения.

Законодатель обратил внимание на более чем 100 отчетов о подозрительной банковской деятельности, которые, предположительно, связаны с семьей Байдена.

Он заявил, что министерство финансов проигнорировало его неоднократные просьбы передать их, когда республиканцы были в меньшинстве.

Однако теперь, когда новый Конгресс будет приведен к присяге в январе, республиканцы получат право вызывать на слушания, что позволит заставить частных лиц и правительственные структуры передавать информацию.

Комер добавил: "Мы хотели бы поговорить с людьми из семьи Байденов, в частности с Хантером и Джо Байденом".

Тем временем Белый дом заявил, что расследования политически мотивированы и являются пустой тратой времени.

Экс-президент США, республиканец Дональд Трамп неоднократно призывал выяснить, каким образом младший Байден получил высокую должность члена правления в украинской частной газовой компании Burisma. Хантер Байден был членом правления компании с 2014 по 2019 годы. В 2016 году его отец Джо Байден потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности Burisma. В результате Шокин был уволен, а расследование дела приостановлено. Трамп обвиняет Байдена-старшего в использовании своего служебного положения для помощи бизнесу сына.