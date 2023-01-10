Республиканцы обвинили Байдена в краже секретных документов периода вице-президентства

Генпрокурор США назначил прокурора на расследование дела об обнаружении этих материалов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Республиканцы в Палате представителей обвиняют президента США Джо Байдена в совершении преступления после обнаружения в помещениях аналитического центра его имени в Вашингтоне секретных документов времен его вице-президентства.

"Джо Байден украл секретные документы. Это очень серьезное преступление", - написала в твиттере член палаты представителей от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин.

По ее словам, теперь Минюст США и Национальное управление архивов и документации "не могут просто замять это дело".

Со своей стороны, член Палаты представителей республиканец Ронни Джексон обвинил Байдена в том, что он придерживается политики двойных стандартов.

"Байден на протяжении многих лет знал, что хранит в личном офисе особо секретные документы. Он знал об этом, когда агенты ФБР обыскивали Мар-а-Лаго (имение экс-президента США Дональда Трампа - ИФ), и он знал об этом, когда назначал спецпрокурора (для расследования дела Трампа - ИФ). Он знал об этом все это время, и его сотрудники из Минюста все равно преследовали Трампа", - написал Джексон в твиттере.

В ночь на вторник CBS News сообщил, что в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена в Вашингтоне обнаружили примерно десяток секретных документов времен, когда нынешний глава государства занимал пост вице-президента. Материалы обнаружили личные адвокаты Байдена в ноябре 2022 года перед промежуточными выборами. Специальный советник президента Ричард Саубер заявил, что документы обнаружили, когда адвокаты Байдена освобождали его офис. Сообщается, что документы хранились в папке с другими незасекреченными бумагами. При этом источники телеканала не уточнили, какая информация содержалась в секретных документах.

"На эти документы не поступало запросов из Национального архива США. После их обнаружения личные поверенные президента сотрудничали с архивом и Минюстом по вопросу о том, чтобы любые записи администрации Обамы-Байдена находились во владении архива", - приводит CBS News слова Саубера.

Fox News сообщает, что генпрокурор США Меррик Гарланд назначил Джона Лоша, прокурора Северного округа штата Иллинойс, расследовать обнаружение засекреченных документов в офисе Байдена. Отмечается, что Лош был назначен прокурором в 2017 году при Трампе. Байден не стал увольнять Лоша после возвращения в Белый дом.

Таким образом, конгрессмены, а также ряд американских СМИ, сравнивают сложившуюся ситуацию с тем, что произошло в августе прошлого года с экс-президентом Трампом. Тогда имение Трампа во Флориде обыскали агенты ФБР. Обыск, предположительно, был связан с расследованием незаконного присвоения Трампом документов Белого дома, которые он хранил в Мар-а-Лаго после ухода с поста президента. Из ордера на обыск следовало, что ФБР ведет расследование на предмет возможного нарушения бывшим главой государства закона о шпионаже, сообщали американские СМИ. В списке изъятых агентами ФБР в резиденции Трампа среди прочих документов значились те, которые названы "совершенно секретными" и "конфиденциальными". Сам Трамп после обысков заявил, что был готов добровольно отдать агентам изъятые у него документы, которые были рассекречены. При этом, отмечает Fox News, Трамп как президент США имел единоличное полномочие рассекретить каждый документ, который он взял с собой в Мар-а-Лаго.

Трамп, комментируя обнаружение секретных документов в офисе Байдена, написал в своей соцсети Truth Social: "Когда ФБР собирается обыскать дома Джо Байдена, и, может, даже Белый дом?"

"Вице-президент не может рассекречивать документы, на которых распространяется действие закона "О федеральных документах", это преступление", - добавил экс-президент.

Он подчеркнул, что как президент имел право рассекречивать документы.