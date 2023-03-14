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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Минобороны Белоруссии сообщило о призыве военнообязанных на сборы в течение марта

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Минобороны Белоруссии сообщили о призыве военнообязанных на сборы в рамках повышения уровня боеготовности Вооруженных сил республики.

"В Вооруженных силах продолжаются плановые мероприятия по повышению уровня боевой готовности соединений и воинских частей, в рамках которых в течение марта будет осуществляться плановый призыв военнообязанных на военные сборы", - говорится в сообщении белорусского военного ведомства.

"В ходе сборовых мероприятий военнообязанные повысят свои профессиональные знания, ознакомятся с новыми образцами вооружения, военной и специальной техники, примут участие в спланированных тренировках и учениях", - добавили там.

Белоруссия
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