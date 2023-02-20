В Минобороны Белоруссии хотят привлечь в народное ополчение более 150 тысяч человек

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В народное ополчение Белоруссии можно привлечь от 100 тысяч до 150 человек по всей стране, а добровольцев может быть и больше, заявил министр обороны страны Виктор Хренин. Его цитирует издание "СБ. Беларусь сегодня".

По словам министра, группы народного ополчения будут особенно востребованы в сельской местности, однако не исключено их появление и в Минске: "Тут уже как решит председатель Минского горисполкома".

Он объяснил, что в период военного положения на селе нужны люди, которые помогут местным властям поддержать порядок в ситуации, "когда не исключена деятельность различных диверсионных групп, разгул преступности, мародерство".

"Мы смотрим, как проходит конфликт на юге (на Украине, - ИФ), и видим, что нам нужен такой состав, такой организм, в дополнение к системе обеспечения обороноспособности нашей страны", - подчеркнул министр.

Законопроект о народном ополчении в Белоруссии подготовили Минобороны вместе с МВД. Президент Александр Лукашенко потребовал 20 февраля, чтобы при каждом сельсовете был создан отряд человек в 50 ополченцев.

Хренин также отметил, что принятие этого закона даст "гражданам, которые не будут охвачены мобилизационными мероприятиями, возможность участвовать в обороне страны".

В законопроекте предусмотрено, что состав, количество, задачи народного ополчения будут определять органы местной власти. "Однако основной задачей для народного ополчения остается защита прежде всего своего дома, своего имущества и выполнение мероприятий по обеспечению правопорядка совместно с милицией", - отметил Хренин.