МВД Франции ждет выхода на улицы до 850 тысяч протестующих против пенсионной реформы

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В МВД Франции ожидают, что в акциях протеста против пенсионной реформе по всей стране 15 марта могут принять участие от 650 тысяч до 850 тысяч человек, пишет Le Figaro.

Совокупную численность всех протестующих 7 марта МВД оценило в 1,3 млн человек, а в протестах 11 марта участвовали около 370 тысяч человек. Протесты 15 марта будут последними перед тем, как одобренный обеими палатами парламента закон о реформе рассмотрит и совместный комитет Национальной ассамблеи и Сената.

Демонстрации протеста ожидаются в Тулузе, Марселе, Гренобле, Лилле, Дижоне, Бордо и По. Полиция Парижа прогнозирует, что на улицы выйдут от 50 тысяч до 80 тысяч человек, в том числе от 400 до 800 активистов движения "желтые жилеты" и от 300 до 500 ультра-левых. В МВД не исключают, что будут попытки радикализации протеста, сказал изданию информированный источник.

Префектура полиции Парижа попросила мэрию очистить мусорные баки по пути демонстрации, сообщает BFMTV. Дело в том, что против пенсионной реформы неделю назад начали бастовать мусорщики, и на улицах столицы и ряда других городов накапливаются кучи мусора, в основном, упакованного в пакеты.

В Тулузе к протестам присоединился профсоюз энергетиков, в результате без электричества 14 марта осталось 30 тысяч потребителей, передает BFMTV.

Президент Эммануэль Макрон заявил, что, несмотря на все протесты и критику реформа, она необходима для обеспечения финансирования пенсий.

Сенат принял законопроект о реформе на прошлой неделе. Если текст закона согласует комитет представителей обеих палат, то в Сенате и Национальной ассамблее 16 марта должно пройти окончательное голосование. В Национальной ассамблее, где коалиция Макрона потеряла большинство на последних парламентских выборах, с принятием законопроекта могут возникнуть проблемы. В этом случае правительство может воспользоваться статьей 49.3 конституции, допускающей принятие решений без голосования в парламенте.