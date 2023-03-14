Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

МВД Франции ждет выхода на улицы до 850 тысяч протестующих против пенсионной реформы

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В МВД Франции ожидают, что в акциях протеста против пенсионной реформе по всей стране 15 марта могут принять участие от 650 тысяч до 850 тысяч человек, пишет Le Figaro.

Совокупную численность всех протестующих 7 марта МВД оценило в 1,3 млн человек, а в протестах 11 марта участвовали около 370 тысяч человек. Протесты 15 марта будут последними перед тем, как одобренный обеими палатами парламента закон о реформе рассмотрит и совместный комитет Национальной ассамблеи и Сената.

Демонстрации протеста ожидаются в Тулузе, Марселе, Гренобле, Лилле, Дижоне, Бордо и По. Полиция Парижа прогнозирует, что на улицы выйдут от 50 тысяч до 80 тысяч человек, в том числе от 400 до 800 активистов движения "желтые жилеты" и от 300 до 500 ультра-левых. В МВД не исключают, что будут попытки радикализации протеста, сказал изданию информированный источник.

Префектура полиции Парижа попросила мэрию очистить мусорные баки по пути демонстрации, сообщает BFMTV. Дело в том, что против пенсионной реформы неделю назад начали бастовать мусорщики, и на улицах столицы и ряда других городов накапливаются кучи мусора, в основном, упакованного в пакеты.

В Тулузе к протестам присоединился профсоюз энергетиков, в результате без электричества 14 марта осталось 30 тысяч потребителей, передает BFMTV.

Президент Эммануэль Макрон заявил, что, несмотря на все протесты и критику реформа, она необходима для обеспечения финансирования пенсий.

Сенат принял законопроект о реформе на прошлой неделе. Если текст закона согласует комитет представителей обеих палат, то в Сенате и Национальной ассамблее 16 марта должно пройти окончательное голосование. В Национальной ассамблее, где коалиция Макрона потеряла большинство на последних парламентских выборах, с принятием законопроекта могут возникнуть проблемы. В этом случае правительство может воспользоваться статьей 49.3 конституции, допускающей принятие решений без голосования в парламенте.

Франция МВД Париж Тулуза Эммануэль Макрон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Роснефть" не смогла в суде ФРГ оспорить передачу трех НПЗ во внешнее управление

Deutsche Bank отказался от работы с оператором Каспийского трубопроводного консорциума

Казахстан решил взыскать с ЦЭНКИ более 2 млрд руб. в пользу СП "Байтерек"

Казахстан решил взыскать с ЦЭНКИ более 2 млрд руб. в пользу СП "Байтерек"

Карты "Мир" начали принимать банкоматы на Кубе

Карты "Мир" начали принимать банкоматы на Кубе

Китай с 15 марта возобновит выдачу туристических виз иностранцам, в том числе россиянам

Что случилось этой ночью: вторник, 14 марта

Губернатор Флориды заявил, что решение внутренних проблем для США важнее поддержки Украины

Губернатор Флориды заявил, что решение внутренних проблем для США важнее поддержки Украины

Палата представителей США запросила банковские документы деловых партнеров сына Байдена

Палата представителей США запросила банковские документы деловых партнеров сына Байдена

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

В Брюсселе заявили, что крах SVB не отразится напрямую на финансовой системе ЕС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });