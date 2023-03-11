Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:02

Во Франции началась седьмая акция протеста против проекта пенсионной реформы

Во Франции началась седьмая акция протеста против проекта пенсионной реформы
Демонстрация против пенсионной реформы в Ницце
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Акции протеста против продвигаемого правительством проекта пенсионной реформы проходят в субботу во Франции, передает местное телевидение.

Демонстранты уже собрались на улицах в Ницце, Тулузе, Тулоне, Лорьяне и в ряде других городов. В Париже старт акции протеста запланирован на 16:00 по Москве. Это уже седьмая за последние месяцы общенациональная акция протеста против предложенной пенсионной реформы.

В настоящее время проект реформы, предусматривающий, среди прочего, повышение возраста выхода на пенсию до 64 лет, рассматривает сенат.

Протесты против пенсионной реформы в Париже

10
10 января премьер-министр Франции Элизабет Борн представила разработанный правительством проект пенсионной реформы, который предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 летНа фоне подготовки правительством пенсионной реформы в январе, как показывают опросы общественного мнения, понизились рейтинги Макрона и премьер-министра страны Элизабет БорнВ целом по Франции было намечено более 200 протестных мероприятий. Около 2,8 млн человек приняли участие в демонстрациях.Самая крупная манифестация прошла в Париже, где на улицы вышли 500 тысяч человекНа акции протеста произошли столкновения демонстрантов и полицииПолиция применила слезоточивый газ против митингующихМВД привлекло для обеспечения порядка до 11 тыс. полицейских и жандармовМассовые акции протеста заметно нарушили графики движения поездов, включая скоростные линии, забастовка сказалась на работе пригородных поездов столичного региона, метро и отчасти наземного транспортаПредыдущие массовые акции прошли 19 января. По оценкам МВД, на улицы французских городов тогда вышли около 1,12 млн человек.Профсоюзы призвали протестующих выйти на новые акции протеста 7 и 11 февраля
10 января премьер-министр Франции Элизабет Борн представила разработанный правительством проект пенсионной реформы, который предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет
Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" отстыковался от МКС

Что случилось этой ночью: суббота, 11 марта

Британия призвала спонсоров Олимпиады не допустить участия россиян

Новым премьером Госсовета КНР избран Ли Цян

Новым премьером Госсовета КНР избран Ли Цян

Байден и фон дер Ляйен пообещали продолжить введение антироссийских санкций

Байден и фон дер Ляйен пообещали продолжить введение антироссийских санкций

Космический корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" покинет МКС в субботу

Космический корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" покинет МКС в субботу

Канада запретит импорт из России алюминия и продукции из стали

Канада запретит импорт из России алюминия и продукции из стали

УПЦ не намерена покидать Киево-Печерскую лавру

Что произошло за день: пятница, 10 марта

Украинскую православную церковь обязали покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта

Украинскую православную церковь обязали покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });