Во Франции началась седьмая акция протеста против проекта пенсионной реформы

Демонстрация против пенсионной реформы в Ницце Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Акции протеста против продвигаемого правительством проекта пенсионной реформы проходят в субботу во Франции, передает местное телевидение.

Демонстранты уже собрались на улицах в Ницце, Тулузе, Тулоне, Лорьяне и в ряде других городов. В Париже старт акции протеста запланирован на 16:00 по Москве. Это уже седьмая за последние месяцы общенациональная акция протеста против предложенной пенсионной реформы.

В настоящее время проект реформы, предусматривающий, среди прочего, повышение возраста выхода на пенсию до 64 лет, рассматривает сенат.