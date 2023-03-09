Во Франции несогласные с пенсионной реформой продолжают протесты

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - После рекордных протестных выступлений во Франции 7 марта против пенсионной реформы, собравших по официальным данным 1,28 млн манифестантов, продолжается забастовочное движение в разных секторах.

В то время как в ночь на четверг верхняя палата парламента - сенат - одобрила статью 7 закона, касающуюся увеличения пенсионного возраста до 64 лет, французские СМИ сообщают о блокаде профсоюзными активистами поставок горючего с нефтеперерабатывающих заводов и о нарушениях графиков движения транспорта.

Газета Le Figaro указывает на ряд организуемых в четверг протестных акций против пенсионной реформы и, в частности, ссылается на заявление крупнейшего профсоюзного объединения - Всеобщей конфедерации труда (CGT) о проведении "дня энергетической трезвости".

Кроме того, пишет издание, это также и "день молодежи", так как старшеклассники и студенты во второй половине дня проводят демонстрацию в Париже. Остановлена работа ряда учебных заведений, блокированы лицеи в Париже, Гренобле, Ренне, Бордо и Марселе.

Забастовки нарушили работу транспорта. Как предупредил накануне министр-делегат по вопросам транспорта Клеман Бон, транспортные проблемы продлятся до пятницы. Протестные акции особенно затронули работу парижского метро и ряда линий пригородных поездов столичного региона.

Продолжают работу только 30% поездов скоростных линий. Ощутимо сократилась интенсивность движения региональных поездов. В авиационном секторе в четверг и пятницу сокращено 20% рейсов из аэропорта Париж - Шарль-де-Голль и 30% - из аэропортов Орли, Бове, Ниццы, Бордо, Лиона, Лилля, Тулузы, Марселя, Монпелье и Нанта.

После 24-часовой забастовки в порту Сен-Назера в среду моряки продолжают акцию, что привело к серьезному нарушению графика движения судов. В то же время докеры приостановили забастовку, чтобы "еще жестче выступить на следующей неделе", как заявил их представитель радиостанции France Bleu.

Сообщается также, что близ Перпиньяна около двухсот бастующих заблокировали пункт оплаты проезда на ведущей в Испанию автомагистрали A9. Это создало такие проблемы на дороге, что властям пришлось направить полицейскую силу для восстановления порядка.

Профсоюзы объявили, что следующими днями массового протеста во Франции станут 11 и 15 марта. Тем временем ряд секторов для оказания давления на правительство проводит "возобновляемые забастовки".

Премьер-министр Франции Элизабет Борн представила 10 января разработанный правительством проект пенсионной реформы, который предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Предполагается, что устанавливаемый возрастной порог выхода на пенсию будет постепенно сдвигаться с 62 лет до 64 лет по три месяца за год, и этот процесс продлится до 2030 года. Применяться новый режим будет начиная с поколений французов, родившихся в сентябре 1961 года или после.

Президент Эммануэль Макрон заявлял в ходе избирательной кампании в 2022 году о решимости провести пенсионную реформу до конца своего второго президентского мандата.