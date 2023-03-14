Российского посла вызвали в Госдепартамент после падения в Черном море беспилотника США

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова вызвали в Госдепартамент после инцидента с американским беспилотником, который упал в Черное море, сообщил на брифинге представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

"Мы вызываем российского посла, ожидаем встречи позднее сегодня", - сказал он.

Он добавил, что США напрямую взаимодействуют с российской стороной на высоком уровне, чтобы донести свою позицию в связи с инцидентом.

Ранее американское военное командование сообщило, что беспилотник США MQ-9 Reaper упал в Черное море после того, как его задел российский истребитель Су-27. О случившемся было доложено президенту США Джо Байдену.