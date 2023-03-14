США заявили, что продолжат полеты в районе Черного моря после инцидента с БПЛА

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - США намерены продолжать выполнять полеты военной авиации в районе Черного моря, несмотря на инцидент с беспилотником, заявил во вторник представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Если послание (российской стороны - ИФ) заключалось в том, что они хотят убедить нас отказаться от полетов или операций в международном воздушном пространстве над Черным морем, тогда оно провалилось. Этого не случится", - приводят американские СМИ его слова.

"Мы продолжим летать и выполнять операции в международном воздушном пространстве над международными водами. Черное море принадлежит не одному лишь государству", - добавил Кирби.

В Минобороны РФ сообщили, что утром 14 марта над Черным морем в районе Крыма российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали полет американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в направлении государственной границы РФ. С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил.

"В результате резкого маневрирования в районе 9.30 мск беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью", - отметили в министерстве.

Ранее во вторник Европейское командование ВС США сообщило, что по его данным американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море после того, как его задел российский истребитель Су-27.