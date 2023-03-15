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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:45

Гондурас установит дипломатические отношения с Китаем и разорвет с Тайванем

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент Гондураса Сиомара Кастро заявила, что поручила Министерству иностранных дел начать работу по установлению дипломатических отношений с Китаем, пишет Guardian. Это означает последующий разрыв официальных связей с Тайванем.

В результате Тайвань будут признавать только 13 государств.

Кастро предлагала перейти с отношений с Тайванем на контакты с Китаем в ходе избирательной кампании, напоминает издание. Сейчас она сообщила в микроблоге, что ее поручение МИД означает ее настрой на выполнение планов правительства. О сроках установления дипломатических отношений с Китаем не сообщается.

Министр иностранных дел Гондураса Эдуардо Рейна, комментируя решение президента, сказал: "Мы смотрим на ситуацию, исходя из прагматических соображений, и рассчитываем на лучшее для нашего народа".

Guardian напоминает, что несколько недель назад власти Гондураса объявили о том, что ведут с Китаем переговоры по вопросу о строительстве в стране гидроэлектростанции.

МИД Тайваня выпустил заявление в котором выразил глубокую озабоченность в связи с заявлением Кастро и призвал Гондурас тщательно продумать свои решения, не попадаться в "ловушку Китая" и не разрушать долгосрочные дружеские связи с Тайванем. В МИД добавили, что Китай установит официальные контакты с Гондурасом с единственной целью - ограничить внешнеполитические возможности Тайваня.

Пекин не допускает, чтобы какая-либо страна выстраивала официальные отношения одновременно и с Китаем, и с Тайванем.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом во многих крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Тайвань Китай Гондурас Сиомара Кастро
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